In vier Wochen kann er wieder spielen Bestätigt: Sami Khedira erfolgreich am Herzen operiert

Die Nachricht am Dienstagabend schockte die Fußballwelt: Star-Kicker Sami Khedira (31) leidet unter Herzproblemen. Jetzt bestätigte sein Verein Juventus Turin die Gerüchte und gab darüberhinaus bekannt, dass der Mittelfeldspieler bereits erfolgreich operiert worden sei. Er habe sich am Mittwoch beim Spezialisten Professor Fiorenzo Gaita einer sogenannten Elektrophysiologischen Untersuchung unterzogen. Dabei sei der Grund für die Herzrhythmusstörung erkannt und anschließend behandelt worden. Khedira könne in etwa einem Monat wieder spielen.