Zweiter Biker-Unfall in Aschheim

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 52-Jähriger, der am Samstagnachmittag in Aschheim mit seiner Honda CB 450 unterwegs war. Der Biker aus dem Landkreis Ebersberg fuhr auf der B471 in nördlicher Richtung. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen auf die Bundesstraße den Motorradfahrer. Der Biker touchierte das Heck des VW, verlor die Kontrolle und stürzte.