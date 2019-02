Freimann - Was passiert mit dem alten Wasserkraftwerk Floriansmühle? Die Stadtwerke München (SWM) haben am Mittwoch mitgeteilt, was dort aktuell geschieht: "Seit Jahresbeginn betreiben es die SWM und erzeugen auch hier Ökostrom für München." Rund 190 Haushalte könne die Anlage am Garchinger Mühlbach versorgen. "Eine Aufstiegstreppe gewährleistet die Durchgängigkeit des Gewässers für Fische."