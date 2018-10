München - Eine Familie in Unterschleißheim machte am Montagabend eine eher ungewöhnliche Entdeckung auf ihrer Terasse in der Alexander-Pachmann-Straße: Dort hatte es sich eine Krabbe mit 20 Zentimeter Durchmesser gemütlich gemacht und ließ sich durch die Familie auch nicht zum Gehen bewegen. Gegen 22.40 Uhr verständigte die Familie dann die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim. Die rückten zwar nicht mit schwerem Gerät aber mit dicken Handschuhen an, um das Tier fachgerecht einzufangen und in eine Transportbox zu setzen.