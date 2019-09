Russin vergisst 500 Euro im Automaten

Bereits am ersten Wiesn-Tag hatte sich ein ehrlicher Finder bei der Bundespolizei gemeldet: Ein 24-Jähriger fand 500 Euro im Auswurfschacht eines Geldautomaten im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof. Einen Hinweis auf die Person, die das Geld abgehoben hatte, gab es nicht. Einen Tag später meldete sich schließlich eine 19-jährige Russin bei der Polizei, die angab, das Geld im Automaten vergessen zu haben. Das Geld wurde zunächst von der Bundespolizei in Verwahrung behalten, in Absprache mit der Bank wurden ihr die 500 Euro dann am Montagmittag ausgehändigt.