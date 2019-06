In Südfrankreich Sophie Turner und Joe Jonas haben zum zweiten Mal geheiratet

Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) haben zum zweiten Mal geheiratet. Die "Game of Thrones"-Schauspielerin und der Sänger gaben sich Medienberichten zufolge auf Schloss Tourreau in Sarrians, in Südfrankreich das Jawort. Die beiden hatten am 1. Mai dieses Jahres zum ersten Mal in Las Vegas geheiratet.