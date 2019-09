In Staffel vier Gillian Anderson wird für "The Crown" zu Margaret Thatcher

"Thatcher war zweifellos beeindruckend"

In einem Statement ließ Anderson mitteilen, dass sie sich sehr darauf freue, "die Gelegenheit zu haben, eine so komplizierte und kontroverse Frau zu porträtieren". Weiter sagte sie: "Thatcher war zweifellos beeindruckend", aber sie genieße es, "unter der Oberfläche zu forschen" und "sich in eine Ikone zu verlieben, die, ob geliebt oder verachtet, eine Ära definierte".