Zwei weitere Fälle am Dienstag in Mittersendling

Von gleich zwei Fällen in Mittersendling berichtet die Münchner Polizei zudem, die sich am Dienstag am frühen Abend ereigneten. In der Georg-Hager-Straße drangen Fremde über die Terrassentür in eine Wohnung und klauten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch nach ihnen sucht die Polizei. Ein Augenzeuge berichtete von drei verdächtigen Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren – einer der Männer habe Turnschuhe getragen.