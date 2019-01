In seiner neuen Show speckt er ab Frank Rosin: "Mein Kampfgewicht lag mal bei 125 kg"

Als Koch hat es Frank Rosin (52) nicht leicht, als TV-Koch schon zweimal nicht. Die Folge: In den vergangenen Jahren musste seine Waage immer mehr Gewicht stemmen und ein Millionenpublikum sah auch noch dabei zu, wie seine Wohlstandswampe wuchs. Mit der Show "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" will er nun den genau umgekehrten Weg gehen. Was sein angestrebtes Traumgewicht ist, mit welchen Gerichten er dort hinkommen will und auf welche Genüsse er dennoch nicht verzichten kann, das hat Rosin im Interview mit spot on news verraten.