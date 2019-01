In seiner Instagram Story Loris Karius: Endlich bestätigt auch er die Liebe zu Sophia Thomalla

Bislang hielt sich Torwart-Star Loris Karius (25) mit Liebesbekundungen in den sozialen Netzwerken zurück. Doch nun hat er es endlich seiner neuen Freundin gleich getan und ein Pärchen-Selfie mit Sophia Thomalla (29) gepostet. In seiner Instagram Story strahlt das verliebte Paar Seite an Seite in die Kamera. Das gemeinsame Foto ließ der Fußballer unkommentiert - in diesem Fall sagt ein Bild wohl mehr als tausend Worte.