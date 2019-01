In seinem Restaurant Jon Bon Jovi: Gratis-Mittagessen für US-Beamte wegen "Shutdown"

Gemeinsam mit seiner Frau Dorothea bietet er Angestellten der örtlichen Behörden und deren Familien in der Stadt Red Bank im US-Bundesstaat New Jersey in seinem Lokal "JBJ Soul Kitchen" kostenlose Mahlzeiten an. Die Aktion findet am 21. Januar von 12 Uhr mittags bis 14 Uhr nachmittags statt. Finanziell getragen wird das Ganze von der Stiftung "The Murphy Family Foundation", wie es auf der Facebook-Seite von Bon Jovis Restaurant heißt.