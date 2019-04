In seinem eigenen Haus Rapper Bun B schießt Einbrecher in die Flucht

Diese soll den Verbrecher in die Garage geführt haben, wo er sich einen teuren Audi des Rappers aneignen wollte. Unterdessen habe Bun B von dem Überfall allerdings Wind bekommen und sei mit gezogener Waffe in die Garage gestürmt. Er habe das Feuer auf den Eindringling eröffnet, der gerade in das Auto steigen wollte. Dieser erwiderte das Feuer, floh allerdings nach einem Schultertreffer. Einige Stunden später ließ er sich allerdings in einem Krankenhaus behandeln und wurde dort umgehend von der Polizei festgenommen.