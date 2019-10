In rund drei Wochen Taylor Swift: Besondere Ehre bei den American Music Awards

Bei den American Music Awards (AMAs) am 24. November wird Taylor Swift (29, "You Need To Calm Down") als "Artist of the Decade" gefeiert. Das hat der Veranstalter unter anderem auf dem offiziellen Twitter-Account der Veranstaltung bekanntgegeben. Es habe in diesem Jahrzehnt keinen anderen Künstler gegeben, der mehr Awards mit nach Hause nehmen durfte als Swift.