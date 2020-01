Seltene Einblicke: In einer RTL-Doku hat Xavier Naidoo (48, "Hin Und Weg") über seinen Sohn gesprochen. "Mir war immer wichtig, dass mein Sohn Körpersprache lesen kann, Empathie", sagte der Sänger. "Ich habe mir den Kopf zerbrochen: Kann ich darauf einwirken? Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich einen sehr empathischen Jungen habe. Er ist zwar ein ziemlicher Rabauke, aber er kann sehr gut Entschuldigung sagen", erklärte der 48-Jährige in der Sendung "Absolut Xavier Naidoo" weiter, die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde.