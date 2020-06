Die Szenen häufen sich in den letzten Tagen. Zuletzt gelangte das Video eines 57-jährigen Wanderers an die Öffentlichkeit, dem ein jüngerer Braunbär über zwei Minuten lang in Spormaggiore auf den Fersen war. Der Trentiner war auf einem Fernwanderweg über den Gampenpass nach Riva am Gardasee unterwegs, als es im Gebüsch raschelte.