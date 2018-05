München/Loughguile – Am 20. April 1988 wurde die Leiche der damals 18-jährige Inga Maria Hauser aus München von einem Schäfer in einem Wald im County Antrim in den nordirischen Highlands aufgefunden. Die Gymnasiastin, die dort als Rucksack-Touristin unterwegs war, wurde vergewaltigt und anschließend ermordet.