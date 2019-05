Unter der Überschrift "Die Nebenkirche St. Koloman in Lenzing" sind in der Chronik Bilder des Innenraums zu sehen mit dem Altar, in dessen Zentrum eine Koloman-Figur steht. Der irische Mönch hat einen Wanderstab in der Hand; er gilt als Schutzpatron der Reisenden, des Viehs, gegen Krankheit und Not. Eingerahmt ist der Altar von gedrehten Säulen, links und rechts daneben hängen die beiden Barockfiguren des heiligen Sebastian und des heiligen Florian.