In New York Prozess gegen Weinstein: Letzte Zeugin der Anklage hat ausgesagt

Young hat bis heute kein Interesse daran, Weinstein zu verklagen. Sie ist eine von den Frauen, die als so genannte "Prior Bad Acts" aussagen. Das bedeutet, dass ihre Aussage nicht mit der Anklage gegen Weinstein in New York in Zusammenhang steht. Die Staatsanwaltschaft hofft jedoch, dass sie zeigt, dass Weinstein ein "Missbrauchsmuster" hatte.