In "Ocean's 8" sind Schauspielerinnen versammelt, die für viele Zuschauer zu den schönsten Frauen der Welt zählen. Nicht nur Sandra Bullock (53) und Anne Hathaway (35) glänzten dann auch bei der Premiere des Streifens in New York City. Bullock erschien in einem goldenen Dress von Elie Saab mit Fransen an den Schultern. Die lange, ärmellose Robe mit dem tiefen Ausschnitt bestach in der unteren Hälfte durch transparenten Stoff. Noch aufregender fiel das Kleid von Anne Hathaway aus.