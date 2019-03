In New York Adele: Wilde Partynacht mit Jennifer Lawrence

Seit Jahren sind Grammy-Gewinnerin Adele (30, "25") und Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (28, "Silver Linings") befreundet. Am Wochenende haben sie einen Mädelsabend in New York genossen und es in einer Schwulen-Bar so richtig krachen lassen. Die beiden besuchten in der Szene-Kneipe Pieces die Show von Dragqueen Brita Filter. Diese veröffentlichte Videos von dem Abend auf ihrem Twitter-Account.