Die erste Meldung ging demnach am Donnerstagmorgen ein. Einer Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Klopstockstraße hatte einen Brandschaden an einer Außentür festgestellt. Offensichtlich war diese mit einem flüssigen Brandlegungsmittel angezündet worden, das Feuer hatte sich aufgrund der Bauweise der Türe selbst gelöscht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.