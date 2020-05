In Neon und Leo-Print Pussycat-Dolls-Star Ashley Roberts glänzt in trendiger Sommer-Kombi

Ashley Roberts (38, "Don't Cha") beweist auch in der Corona-Krise Stilbewusstsein. Die Pussycat-Dolls-Sängerin zeigte sich beim Verlassen der Heart-FM-Radio-Studios in London in einer farbenfrohen Sommer-Kombination. Die bestand zum einem aus einem knielangen Lack-Bleistiftrock im angesagten Leo-Print und zum anderen aus einem neongelben Rollkragenpullover mit Puffärmeln. Ein paar camelfarbene Pumps, eine schmale Sonnenbrille sowie eine schwarze Umhängetasche von Yves Saint Laurent komplettierten den modischen Look.