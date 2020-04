In nächster Staffel nicht mehr dabei Deswegen kehrt Florian Silbereisen nicht als "DSDS"-Juror zurück

Zeitlich sei es durch seine TV-Shows und die Schlagerfest-Tournee für ihn unmöglich, in der kompletten nächsten Staffel mitzuwirken. Auch Mit-Juror Dieter Bohlen (66) bestätigte dies im Gespräch mit "Bild": "Er wird nicht mehr zurückkehren, das war mehr oder weniger von Anfang an so abgesprochen." Silbereisen sei nur kurzfristig für den geschassten Xavier Naidoo (48) eingesprungen, mehr sei leider nicht möglich. Ein kleines Hintertürchen ließ sich Bohlen jedoch offen: Silbereisen könne jederzeit als Gast kommen.