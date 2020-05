In Muttertags-Ausgabe Talkshow-Überraschung: Sandra Bullock zeigt Töchterchen Laila

In einer neuen Folge von Facebooks Web-Talkshow "Red Table Talk" mit Jada Pinkett-Smith (48, "Angel Has Fallen") wurden Mütter, die den Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front bestreiten, mit Überraschungen geehrt. Eine dieser Überraschungen war Sandra Bullock (55, "Selbst ist die Braut"), die daheim sogar ihre Tochter Laila (8) vor die Webcam holte.