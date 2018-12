Sauerlach: Täter kamen durch die Terrassentür

Nahezu identisch sind die Bedingungen in der Siedlung am südlichen Ortsende von Sauerlach im Landkreis München. Auch hier stiegen Einbrecher am Freitag in das Haus einer 44-Jährigen nahe der Ottostraße ein. Wieder kamen die Täter über den Garten und brachen dann die Terrassentür auf. Die Einbrecher nahmen Geld und Schmuck für über 10.000 Euro mit.