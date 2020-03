In München Dreharbeiten zu Jubiläums-"Tatort" gehen weiter

Die Krimireihe "Tatort" feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das wird mit einer besonderen Doppelfolge zelebriert: Darin ermitteln erstmals die Teams aus München und Dortmund gemeinsam. Der erste Teil des Zweiteilers wurde bereits im November/Dezember 2019 unter der Regie von Dominik Graf (67, "Am Abend aller Tage") in Dortmund und Köln gedreht. Beim zweiten Teil führt Pia Strietmann (41, "Endlich Witwer") Regie. Die Dreharbeiten laufen seit 3. März in München, wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte.