In Moosburg und Dingolfing darf man es, nur in Landshut nicht Ist das Baden in der Isar bald erlaubt?

Landshut - Auch wenn die nächste Badesaison noch auf sich warten lässt, so ließ diese Anfrage etwas aufhorchen: Ein Bürger hakte auf der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der "Live-Box" der Sparkassen-Arena in Landshut nach, warum das Baden in der Isar in Landshut noch immer verboten ist.