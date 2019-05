In Los Angeles Mordprozess: Darum hat Ashton Kutcher vor Gericht ausgesagt

Am Mittwoch hat US-Schauspieler Ashton Kutcher (41, "Die wilden Siebziger") in Los Angeles als Zeuge vor Gericht ausgesagt. In dem Prozess geht es um den mutmaßlichen Serienmörder Michael Gargiulo (43), der als "Hollywood Ripper" für Schlagzeilen sorgte. Er soll im Februar 2001 die damals 22-jährige Ashley Ellerin getötet haben. Ashton Kutcher schilderte im Zeugenstand seine Beziehung zu dem Opfer und warum er damals am Tatort erschienen ist, wie die "Los Angeles Times" berichtet.