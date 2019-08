In Los Angeles Gerard Butler und Morgan Brown: Turtelauftritt bei Filmpremiere

So steht es um sein zerstörtes Haus

Im Zuge der Promo für "Angel Has Fallen", dem dritten Teil der Action-Reihe, äußerte sich Butler auch zu seinem Haus in Malibu, das im November 2018 teilweise dem verheerenden Feuer in Kalifornien zum Opfer gefallen war. Sein Foto vor den Asche-Resten ging damals um die Welt. Er wolle sein Zuhause wiederaufbauen, sagte der Schauspieler "Extra", doch das brauche seine Zeit. Es sei eine "sehr traurige und emotionale Erfahrung" für ihn gewesen, als er Teile seines Hauses in Flammen stehen sah. Auch das Land drumherum sei zerstört worden.