In London Angelina Jolie: Glamour-Partnerlook mit Tochter Zahara

Angelina Jolie funkelte in einem silbermetallischen Kleid von Ralph & Russo auf dem roten Teppich, das am Oberkörper durch goldene Einfassungen bestach, die an ein Korsett erinnerten. Ein Rückenausschnitt gab ihre Tattoos frei. Besonderes Highlight war zudem eine Schleppe, die im Cape-Stil an ihren Schultern befestigt war. Auch die Robe von Tochter Zahara stammt von Ralph & Russo. Shiloh, Vivienne und Knox trugen hingegen legerere Kleidung.