In London Amanda Holden: Mega-Ausschnitt und Krücken als Accessoire

Eine wackelige Angelegenheit im doppelten Sinn: "Britain's Got Talent"-Jurorin Amanda Holden (48) erschien bei einer Veranstaltung in London in einer schwarzen, bodenlangen Abendrobe mit Mega-Ausschnitt. Doch damit nicht genug: Nachdem sie sich das Bein gebrochen hatte, musste sie das Blitzlichtgewitter samt Krücken meistern. Trotz Handicap legte die 48-Jährige einen glamourösen Auftritt hin.