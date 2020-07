In Leichtathletik-Rente Usain Bolt: Er trainiert nur noch, wenn er anfängt, zuzunehmen

Der ehemalige Sprint-Superstar Usain Bolt (33) ertüchtigt sich, seitdem er 2017 in Leichtathletik-Rente gegangen ist, offenbar nur noch ab und an sportlich. Eigentlich nur dann, wenn er anfängt, zuzunehmen. Seine neue Herangehensweise erklärte der achtfache Olympiasieger im Podcast "The Gist". "Wenn ich an Gewicht zunehme, dann trainiere ich. Sobald das Gewicht runter ist, höre ich wieder auf", sagte Bolt.