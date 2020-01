In Las Vegas? Jana Ina und Giovanni Zarrella sagen noch einmal Ja

Das brasilianische Model Jana Ina Zarrella (43, "Hot Body!") und der italienische Musiker Giovanni Zarrella (41, "Manolo") feiern in diesem Jahr ihren 15. Hochzeitstag. Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, wollen sie ihr Eheversprechen erneuern. "Wir denken tatsächlich über Las Vegas nach [...] in so einer kleinen Chapel mit Elvis Presley als Pfarrer", erklärt er im Interview mit "Meine Schlagerwelt" den ungewöhnlichen Plan. Die erste Hochzeit sei dagegen sehr klassisch und traditionell abgelaufen.