In Las Vegas Cindy Crawford und Rande Gerber: Stylischer Turtel-Auftritt

Seit 1998 sind Model Cindy Crawford (53) und Ehemann Rande Gerber (56) verheiratet. Bei einer Club-Eröffnung in Las Vegas stellten sie nun einmal mehr unter Beweis, dass sie auch nach über 20 Ehejahren nur Augen füreinander haben - und eines der stylischsten Promi-Paare sind. Gerber trug einen schlichten schwarzen Anzug mit weißem Hemd, das am Kragen geöffnet war, dazu schwarze Schuhe. Crawford zog in einem roten, knielangen wie langärmeligen Kleid alle Blicke auf sich.