München - Einen Tag nach Weihnachten wurde eine 61-Jährige in ihrer Wohnung in Laim vergewaltigt. Wie die Polizei damals berichtete, klingelte ein unbekannter Mann an ihrer Tür. Als die 61-Jährige öffnete, drängte er sie in die Wohnung und verging sich an ihr in ihrem Bett.