In kürzester Zeit ausverkauft Kim Kardashian West kassiert mit Mundschutzmasken ab

In zahlreichen Ländern und Regionen weltweit gilt im Zuge der Coronavirus-Pandemie eine Maskenpflicht. Reality-TV-Star Kim Kardashian West (39, "Keeping Up With The Kardashians") weiß diesen Trend gewinnbringend für sich zu nutzen. Auf der Webseite ihrer Wäschelinie "SKIMS" bietet sie seit Samstag Mundschutzmasken in unterschiedlichen Nude-Tönen an - für umgerechnet rund 7,40 Euro das Stück. Ihr Konzept scheint aufzugehen. Nach nur wenigen Stunden waren offenbar bereits alle Exemplare ausverkauft.