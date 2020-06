Projekt Sammelgarage: Für Freiham beschlossene Sache

Die Grünen hatten sich eigentlich ein ähnliches Modell vorgestellt. Nämlich, dass nur noch in absoluten Ausnahmefällen Stellplätze direkt am Wohnhaus geschaffen werden. "Es kann nicht grundsätzlich von der in der bayerischen Bauordnung festgelegten Pflicht zur Herstellung eines Stellplatzes abgewichen werden", steht in der Beschlussvorlage, die Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) für den Stadtrat vorbereitet hat. Der berät über die Vorlage am 1. Juli.