In kommenden zwei Wochen Dreharbeiten zum "Friends"-Reunion-Special können endlich beginnen

Die Produktion solle in den nächsten zwei Wochen stattfinden, erklärt Leo Pearlman. Die Regie wird Ben Winston übernehmen. Pearlman bestätigt zudem, dass das Special ohne Live-Publikum stattfinden werde. Die Produktionsfirma gehe davon aus, dass Drehs bis 2021 ohne Publikum und ab 2021 mit einer geringen Zahl an Zuschauern auskommen müssten. "Es sei denn, es gibt bis dahin einen Impfstoff", so Pearlman. Die Firma ist auch für die Produktion der "The Late Late Show" mit James Corden (41) zuständig, die zuletzt in Cordens Garage aufgenommen wurde und nun wieder ins Studio wandern soll.