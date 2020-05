In kleinem Rahmen Die IFA wird 2020 in ganz neuer Form stattfinden

Die Internationale Funkausstellung (IFA) wird auch 2020 trotz der Corona-Krise stattfinden - das allerdings in deutlich anderer Form als bisher. Geplant sei laut einer aktuellen Pressemitteilung eine dreitägige Veranstaltung vom 03. bis 05. September. Da "Gesundheit und Sicherheit" in Zeiten des Coronavirus jedoch "höchste Priorität" besitzen, wird die Messe aufgeteilt und die Teilnehmerzahl wird beschränkt. In der Mitteilung ist die Rede von einer "IFA 2020 Special Edition".