Die Polizisten nahmen die beiden mit zur Wache in Haar. Dort mussten die Jugendlichen auf ihre Eltern warten. Die beiden kassierten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Tragens von sogenannten Anscheinswaffen. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist, da diese von echten Waffen optisch nicht zu unterscheiden sind.