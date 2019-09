München – Ab kommenden Montag kommen einige Radler in München schneller ans Ziel: Die Stadt wird zwei neue Grüne Wellen schalten. Das Kreisverwaltungsreferat optimiert dafür in der Kapuzinerstraße – zwischen Baldeplatz und Lindwurmstraße – sowie in der Adalbertstraße – zwischen Arcisstraße und Türkenstraße – Ampelschaltungen für den Verkehr.