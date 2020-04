In Isolation virtuell vereint Schwedische Royals zelebrieren Ostern per Videochat

Auf ein Osterfest mit der ganzen Familie müssen aufgrund der Corona-Krise viele verzichten. Die schwedische Königsfamilie macht nun vor, wie eine Großfamilie an den Festtagen zumindest virtuell in Verbindung stehen kann: Victoria von Schweden (42) hat es sich gemeinsam mit Ehemann Daniel (46) und den Kindern Estelle (8) und Oscar (4) im Garten mit einem Tablet in der Hand gemütlich gemacht. Von dort aus lud sie ihre Eltern und Geschwister samt deren Familien zu einem Videoanruf ein. Das Ergebnis präsentierten die Royals anschließend auf Instagram.