In ihrer neuen Netflix-Sendung Emotionale Enthüllung: Amy Schumers Mann leidet am Asperger-Syndrom

In ihrem Netflix-Special "Amy Schumer: Growing" gibt die 37-jährige US-Komikerin Amy Schumer ("Brautalarm") nicht nur Einblicke in ihre Schwangerschaft. Sie enthüllt in der Sendung auch, dass ihr Mann Chris Fischer (39) am sogenannten Asperger-Syndrom leidet. Also an einer Autismus-Variante, die sich in der sozialen Interaktion mit anderen Menschen äußert. "Dafür gab es schon frühzeitig Anzeichen", wird Schumer von der US-Seite "ET Online" zitiert.