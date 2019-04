In ihrer Koch-Kolumne Pippa Middleton bricht ihr Schweigen nach der Geburt

Am 15. Oktober 2018 brachte Pippa Middleton (35) ihren ersten Sohn zur Welt. Nun, mehr als sechs Monate nach der Geburt, bricht sie erstmals ihr Schweigen und spricht öffentlich über ihre neue Rolle als Mutter. In ihrer regelmäßigen Koch-Kolumne in der britischen Supermarkt-Zeitschrift "Waitrose Kitchen" erzählte sie, dass ihr kleiner Sohn Arthur bereits das Wasser und vor allem das Schwimmen darin liebe.