In ihrer Heimatstadt Alle Jahre wieder: Jennifer Lawrence besucht kranke Kinder

Das Kinderkrankenhaus teilte auf Facebook einen Beitrag mit etlichen Fotos, auf denen Lawrence zu sehen ist. Daraus geht hervor, dass die 28-Jährige eine Krebsstation sowie die Intensivstation besucht hat. Natürlich kam die Schauspielerin nicht mit leeren Händen. Bei den Geschenken hatte sie Unterstützung von der lokalen Zweigstelle von Toys for Tots, ein Programm des Marine Corps Reserve der Vereinigten Staaten. Toys for Tots verteilt Spielzeig an Kinder, deren Eltern sich keine Geschenke zu Weihnachten leisten können.