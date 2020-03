In ihrem Zuhause in Los Angeles "Melrose Place"-Star Claudette Nevins mit 82 Jahren verstorben

Eine lange Karriere

Nevins' Schauspielkarriere umspannt sechs Jahrzehnte. Dabei war sie neben dem Theater - auch am Broadway - vor allem in Film und Fernsehen erfolgreich. So war die Schauspielerin nicht nur in mehreren Episoden der beliebten 90er-Serie "Melrose Place" zu sehen, sondern auch in einzelnen Folgen anderer großer Serien wie "Ally McBeal", "Beverly Hills, 90210", "Dallas" oder auch "Magnum".