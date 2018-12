Weil sein Sohn ein Gipsbein hat, fährt Gerhard Bauer ihn jeden Tag von Aschheim in dessen Schule am Ostbahnhof. In München angekommen biegt er mit dem Auto von der Grillparzerstraße rechts in die Einsteinstraße – eine viel befahrene Kreuzung. Dass in der Einsteinstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 ist, sieht er nicht. Die Schilder hängen in fast vier Metern Höhe an Ampelmasten.