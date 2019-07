In Gedenken an Ex-Kollegen Shannen Doherty macht wegen Luke Perry im "90210"-Reboot mit

"ET Online" verriet die Schauspielerin, dass sie dem Reboot nicht von Anfang an zugesagt hatte. "Nicht lange, nachdem er [Perry] verstorben war, dachte ich schließlich 'Ok, ja'", beschreibt sie den Prozess. "Für mich fühlt es sich an, als könnte ich ihn und die Erinnerung daran ehren, was er dem Publikum, den Fans und uns allen bedeutet hat. Als seine Familie am Set war, war es eine wichtige Zeit für uns alle, zusammenzukommen und seiner zu gedenken."