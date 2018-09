In Florida Private Beerdigung: Leiser Abschied von Burt Reynolds

Hollywood-Ikone Burt Reynolds (1936-2018) hat seine letzte Ruhestätte gefunden. Am Mittwoch fand für den verstorbenen Schauspieler eine private Beerdigung in West Palm Beach, im US-Bundestaat Florida statt, wie unter anderem "ET Online" berichtet. Unter den Gästen war zum Beispiel sein "The Last Movie Star"-Co-Star Todd Vittum, der die Grabrede hielt. Patrick Moody, mit dem Reynolds in "Das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse" zu sehen war, sprach das Schlussgebet. Nach dem Gottesdienst soll es für seine Familienmitglieder und engsten Freude ein Mittagessen gegeben haben.