In Erinnerung an Luke Perry Das waren die legendärsten Dylan-Momente in "Beverly Hills, 90210"

In seiner Rolle als Dylan McKay in der Kultserie "Beverly Hills, 90210" flogen dem verstorbenen Schauspieler Luke Perry (1966-2019) reihenweise Mädchenherzen zu. Der reiche Bad Boy wurde zum TV-Schwarm einer ganzen Generation. Perry spielte von Beginn an bis Episode zehn der sechsten Staffel mit, legte dann eine Pause ein und kehrte in Staffel neun zurück. Insgesamt bringt es die Serie sogar auf zehn Staffeln. Doch die legendärsten Momente der Serie waren untrennbar mit seiner Figur verbunden. Diese Dylan-Szenen bleiben unvergessen.